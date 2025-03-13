欣陸投控三大事業成長動能強勁 營收存量創新高

欣陸投控（3703）13日舉辦2024年營運成果及2025年營業計劃說明會，欣陸投控執行長張方欣表示，旗下三大事業成長動能強勁，截至2024年，大陸工程與大陸建設營收存量同創新高，分別達1,298億元及267億元，欣達環工2024年之營收與稅後純益則創下自2006年成立以來的歷史新高，為集團的穩定發展奠定良好基礎。

欣陸2024年稅後純益11.75億元，年減31.6%，每股稅後純益1.43元，每股配發現金股利1.05元，連續五年股利發放率均達七成以上。張方欣指出，對照聯合國永續發展目標（SDGs），去年欣陸營收超過70%可連結至SDGs，2024年年底營收存量的連結比例更超過80%。

營建工程事業方面，大陸工程去年取得全台最大都更案南港國際單元一案、南港機廠社會住宅二區統包案、桃園鐵路地下化CJ17區段標，及台北捷運環狀線CF690B標與CF670標工程，營收存量躍升至1,298億元，再創歷史新高。

土木工程部分，交通基礎建設專案（捷運、鐵路）仍是大陸工程關注焦點，並將積極評估電纜洞道等新領域工程項目；在建築工程部分，除擅長之住宅專案外，將持續投入社會住宅、複合式開發案及商業大樓等領域。

在機電部分，則發展預製工法（Prefabrication）及模組化以提升效率及品質。同時大陸工程持續強化建築資訊模型（BIM）技術，包含施工模擬、碰撞檢討、能耗分析、降低蘊含碳排等不同面相的應用能力。

不動產開發事業方面，去年銷售金額創新高，營收存量也創下歷史新高的267億元，為未來營收獲利挹注動能。大陸建設2024年在雙北、新竹及台中等地皆取得重要開發案。

2025年預計公開銷售之住宅專案包括台北市大安區學府段、台北市南港區南港段、台北市信義區雅祥段、新竹縣竹北市大學段、及台中市南屯區楓溪段等五案，合計總銷金額約393.3億元。此外，因應市場剛性需求，30~50坪的產品將占大陸建設2025年推案的79%。

因應永續都市化議題，大陸建設2024年後取得建照或規劃中個案其中都更及危老案占比達80%，綠建築設計比例更高達95%。未來新案開發則將持續關注雙北、台中、新竹及桃園地區。

環境工程及水資源處理事業方面，欣達環工去年稅後純益創下歷史新高，集團獲利貢獻占比提升至39%。欣達環工指出，在取得南科嘉義園區污水處理廠新建統包工程後，營收存量達到647億元。高雄市橋頭再生水廠、南科嘉義園區污水處理廠、臺南市城西垃圾焚化廠將在未來兩年陸續進入營運階段，可望持續貢獻穩定營收。

隨著營運專案逐漸增加且規模持續擴大，欣達環工也透過營運儀表板即時掌握各營運廠的運作情形，並以科技輔助決策，來提升管理效率並降低營運成本。