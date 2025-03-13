堤維西財報／去年每股賺4.76元 通過配發3元現金股利
堤維西交通（1522）13 日董事會承認113年度決算表冊外，並通過配發每股3元現金股利。堤維西公司 113年度稅後淨利15.44 億元，每股稅後盈餘為 4.76 元。
堤維西公司 113 年度全年合併營收為 201.22 億元，繼 111 年創下建廠以來合併營收歷史新高之後，連續第三年創下歷史新高營收紀錄。稅後淨利為 15.44 億元，亦創下公司獲利歷史新高紀錄的佳績。
堤維西公司未來最主要的營運策略，就是持續推動車燈產品的 CAPA認證，藉此提升營業額及獲利；同時還要加快車燈產品的開發速度，有效縮短新產品上市時間，確保市場領先地位。
今年 3 月 4 日堤維西公司發布重訊說明公司及子公司與 Pilot 的仲裁結果，需賠付損害(含利息)共美金 1,771.8 萬。同時 Pilot 需賠償堤維西美國子公司美金 10 萬元。這項仲裁結果估列於公司 113 年第四季財務報表中，導致 113年全年每股稅後盈餘調整至 4.76元。 縱使受此項仲裁結果的影響，堤維西 113 年每股稅後盈餘仍創下公司歷年來的新高水準。
董事會決議配發 3 元現金股利，配發股利金額也是歷年來的新高。以收盤價計算，殖利率有 5%的水準。
堤維西公司於美國底特律投資建廠進度正按照計畫進行中，預計115年底前將會進入量產階段並供應當地車廠車燈產品 。 法人預估堤維西今年受惠於天候異常及美國售後市場需求增溫的情況下，營收可望持續維持成長動能。
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