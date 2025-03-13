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欣陸投控：去年營收7成連結SDGs 旗下子公司表現亮眼

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
欣陸控股媒體茶敘邀請旗下子公司大陸工程、大陸建設及欣打環工的執行長分別說明公司去年的業務狀況。圖／記者林莉攝影
欣陸控股媒體茶敘邀請旗下子公司大陸工程、大陸建設及欣打環工的執行長分別說明公司去年的業務狀況。圖／記者林莉攝影

欣陸控股今天舉辦媒體茶敘，說明旗下三間子公司2024年業務狀況及2025年展望。欣陸投控執行長張方欣表示，截至去年底，大陸工程、大陸建設營收存量皆創新高，分別達1298億元及267億元，且因應「永續都市化」，去年營收7成可連結至SDGs，去年底營收存量連結更超越8成。

欣陸控股媒體茶敘邀請旗下子公司大陸工程、大陸建設及欣打環工的執行長分別說明公司去年的業務狀況。

大陸工程執行長Simon Buttery表示，去年大陸工程取得全台最大都更案南港國際單元一案、南港機廠社會住宅二區統包案、桃園鐵路地下化CJ17區段標，及台北捷運環狀線CF690B標與CF670標工程，營收存量躍升至1298億元，再創新高。

Simon Buttery指出，今年在土木工程部分，將積極評估電纜洞道等新領域工程項目；建築工程部分，將持續投入社會住宅、複合式開發案及商業大樓等領域；機電部分則發展預製工法及模組化以提升效率及品質。同時大陸工程持續強化建築資訊模型（BIM）技術，包含施工模擬、碰撞檢討、能耗分析、降低蘊含碳排等不同面相的應用能力。

大陸建設執行長廖淳森表示，因應永續都市化議題，大陸建設2024年取得建照或規劃中個案，都更及危老案占比達80%，相較2023年60%成長20%；而今年推案則是下半年才陸續開始。

欣達環工執行長周黎明表示，現在欣達環工以水處理、廢棄物與再生能源兩業務為主，今年每日供水量將可達到12萬頓；去年因為取得南科嘉義園區汙水處理廠新建統包工程後，欣達環工營收存量達到647億元。

周黎明說，隨著營運專案逐漸增加且規模持續擴大，未來將透過營運儀表板即時掌握各營運廠的運作情形，並以科技輔助決策，來提升管理效率並降低營運成本。

營收 都更

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