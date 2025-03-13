堤維西財報／獲利創新高 EPS 4.76元 現金股利3元、殖利率達5.06%

國內最大的AM車燈廠堤維西（1522）13日召開董事會，會中除承認2024年財報，營收、獲利締新猷！全年稅後純益年增率41%，每股稅後盈餘為4.76元，並通過配發每股3元現金股利，配發率為63%，以今天收盤價格59.2元計算，現金殖利率達5.06%。

隨著美國最大產險公司State Farm擴大採用AM件，堤維西2024年繳出亮麗成績單，營收營收首度衝上200億元關卡，來到201.22 億元，年增率4.3%，合併稅後淨利為15.93 億元，稅後純益為 15.44億元，年增率達41%，每股稅後盈餘為4.76元；董事會決議每股配發金股利3元。

堤維西繼2022年創下建廠以來合併營收歷史新高之後，連續第三年創下歷史新高營收紀錄，2024年直接突破200億元，隨著開模數量增加，新廠發揮效益，今年營收及稅後純益都同步刷新歷史新高紀錄。

堤維西表示，不只是2024年好，對於2025年展望也相當樂觀，未來主要的營運策略，持續推動車燈產品的 CAPA認證，藉此提升營業額及獲利；同時還要加快車燈產品的開發速度，有效縮短新產品上市時間，確保市場領先地位。

隨著去年獲利大幅提升，即便堤維西與Pilot的仲裁結果出爐需賠付損害(含利息)共美金1,771.8 萬。同時Pilot 需賠償堤維西美國子公司美金10萬元；這項仲裁結果，堤維西也於去年第4季財務報表中認列，但全年的獲利還是維持創新高的表現。

堤維西進一步指出，因應美國總統川普的政策，早就提前布局，美國底特律投資建廠進度正按照計畫進行中，預計2026年底前將會進入量產階段並供應當地車廠車燈產品。

法人預估，堤維西今年受惠於天候異常及美國售後市場需求增溫的情況下，再加上保險公司持續擴大採用AM件，堤維西的新廠加入再加上開模數攀升，有助於進一步推升營收獲利維持高成長，2025年有望再創新高。