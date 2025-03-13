產業「錢」景俏 美利達虧損仍堅持派利

美利達（9914）3月13日召開董事會，承認113年度財報。美利達113年本業毛利率持穩，營收達296億3313萬元，年成長8.7%。美利達表示，在銷售逐步回溫的情況下，本業營業淨利達30億3298萬元；但由於認列業外的轉投資公司出現遞延所得稅資產減損以及車店通路商譽減損的年度一次性提列損失，業外損失高於本業獲利，因此合併財報稅前虧損7億3266萬元，稅後虧損7億6617萬元，每股稅後虧損2.34元。

美利達表示，由於本業營收成長，對自行車市場的前景有信心，加上業外的損失並無現金支出，因此美利達決定從保留盈餘配發現金股利每股4元。

美利達訂定6月25日在彰化縣大村鄉美港村美港路116號召開實體股東會。

外資看法上，港系外資發布最新報告指出，腳踏車產業將迎來春燕，2025年至2026年前景樂觀，其中美國和歐洲庫存將於下半年接近健康水準，電動自行車的提前更換周期已在去年下半年開始，傳統自行車最晚將在2026年第2季度跟進，其中特別看好巨大（9921），其次是美利達、桂盟（5306）。美利達評等「優於大盤」，目標價從185元調升至230元。

美利達13日股價收低4.86%、報166.5元，跌落月線。外資3月以來偏空操作、賣超2945張，但投信買超703張，自營商也買超551張，呈現土洋對作。