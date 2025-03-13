食品龍頭14日法說會！法人提前布局 股價穩健耐震

食品股龍頭統一（1216）預計於3月14日14時，與統一中控、統一實業（9907）及大統益（1232）舉行聯合法說會，在業績表現穩健下，3月以來三大法人呈現偏多操作，今日統一、統一實、大統益也無懼台積電（2330）、大盤殺尾，股價跌幅皆控制在1%以內，抗跌氣勢不弱。

統一13日股價收跌0.96%、報82.3元，退出5日線、守月線。籌碼面上，3月至12日止，三大法人合計買超3905張，其中，外資賣超4608張、投信買超8114張、自營商買超399張。

統一113年合併營收6576.37億元，年增13.2%，受惠轉投資統一中控、統一超（2912）、統一實等表現穩健，歸屬母公司本期淨利達206.73億元，年成長12.7%，EPS為3.64元，較去年同期的3.23元增加0.41元。董事會決議配息3元，並訂定5月29日在臺南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓)召開股東會。

統一實股價收跌0.55%、報17.95元，5日線失守，但仍處短線高檔區。籌碼面上，3月至12日止，三大法人買超16985張，包括外資買超16273張、自營商買超712張。

統一實113年營業收入448.59億元，營業毛利54.74億元，營業利益22.3億元，稅前淨利22.27億元，本期淨利14.61億元，歸屬於母公司業主淨利15.32億元，基本每股盈餘0.97元。董事會決議配息0.97元，並訂定6月18日在台南市永康區中正北路837號(統一實業股份有限公司)召開股東會。

大統益股價13日持平於152.5元，5日線得而復失。籌碼面上，3月至12日止，三大法人買超63張，包括外資買超73張、自營商賣超10張。

大統益113年營業收入220.66億元，營業毛利27.51億元，營業利益16.29億元，稅前淨利17.11億元，本期淨利13.72億元，歸屬於母公司業主淨利13.17億元，基本每股盈餘8.24元。董事會決議配息7元，並訂定5月20日在台南市官田區二鎮里工業西路32號召開股東會。

統一中控113年淨利創新高，達18.49億人民幣，年成長10.9%，若還原去年處分合肥統一部分土地及建物一次性收益，稅後淨利同比成長31.8%。主係食品及飲品業績同步增長，加上原物料價格回穩及產能利用率提高，帶動整體營運效益提升。