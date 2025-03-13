亞力財報／2024年稅後純益8億元、EPS 3.04元 獲利創歷史新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

亞力（1514）13日發布財報，2024年第4季稅後純益2.25億元，年減22％，每股稅後純益（EPS）0.85元；2024年稅後純益8.01億元，年增6.5％，每股稅後純益3.04元，獲利創下歷史新高。

亞力指出，2023年第4季因為有赴半導體海外設廠之訂單，因此比較基期較高，不過去年全年獲利仍成長，今年仍會積極爭取台電訂單以及來半導體客戶赴海外設廠的訂單，目前已經拿到世界先進部分訂單，至於先前聯電（2303）赴新加坡設廠訂單還有約5-6%的尾款，預計上半年會完成認列。

觀察市場面，亞力指出，除了台電強韌電網計畫外，預計今年半導體客戶的訂單可望有雙位數成長，有助於增添公司的營運動能，另外，公司在軌道工程上深耕多年，未來台鐵第三代CTC行控中心、全台智慧變電所等新建置，均有龐大的潛在商機。

此外，未來在AI科技爆發下，亦提升對重電設備的需求，亞力指出，AI資料中心高速度、高效率的運算需要更龐大的電能予以支撐，而公司在IDC機房電力設備已有實績，近年每年貢獻約2~3億元的營業額，未來國內外AI及大數據應用之市場需求，將有爆發性成長。

產能方面，亞力指出，變壓器二廠已正式啟用，新開出的中壓廠評鑑已通過，今年有望出貨1-2億元，其中電機器材在楊梅廠新大樓擴建之後，陸續增添新設備，改善製程提高附加價值，故毛利逐漸提高，預期今年也可以維持穩健的表現。

亞力指出，未來也會強化海外市場的布局，會積極掌握商機，除強化國外現有經銷體系包括歐美、東南亞、南非外，會針對東南亞等新興市場崛起，將成長經驗及具競爭優勢之產品及技術，如電力開關器材、模塑型變壓器、太陽光電變流器/微電網儲能設備、電動大巴/電動車/軌道車輛用充電器及系統整合技術，透過當地經銷代理或策略聯盟方式快速移轉創造商機。

半導體 東南亞

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