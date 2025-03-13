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整理包／反滲透！賴總統國安記者會談話 五大重點

永豐實財報／去年每股盈餘2.78元 配發現金股利2.55元

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

永豐實（6790）13日公布2024年財報，去年獲利為7.43億元，年減22.9%，每股盈餘（EPS）為2.78元。另外，董事會同時通過配發現金股利2.55元，配息率為91.7％，若以13日收盤價42.75元概算，現金殖利率為5.9%。

去年受到原物料價格波動，導致淨利較前一年減少，永豐實指出，將透過深入分析國際原物料成本走勢，優化產品組合，同時整合永豐餘集團資源，以推動獲利增長。

永豐實的核心營收來源包括自有品牌家庭用紙及清潔用品的生產與銷售，旗下家庭用紙品牌如五月花、得意、柔情等，穩居台灣市場第一，市占率達37%。在清潔用品市場方面，以多品牌策略積極布局，國內市占率已達31%，並持續擴展海外市場版圖。

展望未來，永豐實計畫針對天然安心、香氛療癒等主流消費需求，深化品牌價值，同時結合綠色商機，推廣環保產品，進一步提升市場滲透率。

此外，將整合兩岸行銷資源，加速清潔用品市場擴張，開拓其他海外市場，持續增強競爭優勢與全球影響力。

原物料 布局 營收

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