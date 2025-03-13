永豐金法說會／股利政策報喜 總座朱士廷：股利政策三高、均優於前年

永豐金控（2890）13日召開法人說明會，針對投資人最關注的股利政策，永豐金控總經理朱士廷透露，2024年配發2023年盈餘，每股配發現金股利0.75元、股票股利0.25元，合計股利1元，配發率約62%，今年配發去年股利，不論是整體股利水準，現金股利、股票股利都會比去年高，且會以現金為主。

永豐金財務長許如玫指出，永豐金的股利政策會維持穩定，以現金為主、股利為輔，併購京城銀行不會影響永豐金的股利配發，目前帳上累積未分配盈餘是充裕的，股東對配發率可樂觀看待。

朱士廷補充，2024年配發2023年盈餘，每股配發現金股利0.75元、股票股利0.25元，合計股利1元，配發率約62%，今年不論是現金股利、股票股利，或整體股利水準，都會比去年好。

永豐金2024年稅後純益222.3億元，年成長12.5%，續創歷史新高，每股稅後純益為1.75元。

永豐金在今天的法說會上也對外揭示2025至2027年的五大經營策略；朱士廷指出，2022~2024年的三年策略讓永豐金取得豐碩成果，未來三年策略將聚焦在「效率、科技、整合、跨境、永續」，期盼繼續為公司提升經營效率，添加永續成長新動能。

朱士廷表示，永豐金控長期獲利表現亮麗，以金控最近五年（2018~2023年）的獲利能力觀察，五年稅後純益成長110%、每股稅後盈餘成長93%、ROE增加4.83個百分點，成長性皆優於同業。