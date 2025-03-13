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殖利率撐腰！台股翻黑 陽明盤中仍逆勢上漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
陽明海運貨櫃輪示意圖。圖／港務公司提供
陽明海運貨櫃輪示意圖。圖／港務公司提供

陽明海運（2609）12日董事會通過2024年度財務報告，營收2,227.06億元，年增率58%，稅後純益641.79億元，年增率1265.5%，稅後EPS 18.38元；董事會並決議配發現金股利每股7.5元，配發率為41%，現金殖利率為10.2%。陽明股價受此激勵，13日開高，盤中漲幅逾2%，相較台股盤中受台積電（2330）下跌影響翻黑，陽明仍逆勢上漲逾2%。

11日萬海（2615）率先揭露去年全年財報及股利，但由於僅配發現金股利每股3.5元，配發率僅20.7%，讓股民大失所望，當天萬海爆量下跌，跌幅逾5%，今日股價未見反彈，盤中仍小跌，失守季線。

昨日由陽明接棒公布財報和股利，陽明公告每股擬配發現金股利7.5元，依昨日收盤價72.9元概算，現金殖利率約為10.28%。殖利率高吸引投資人入場，陽明今以75.4元開高，一度漲至76元，盤中漲幅逾2%，相較大盤跌逾百點，股價表現強勢。

陽明去年全年稅後純益641.79億元，獲利年增率暴衝12.65倍，每股純益（EPS）18.38元，優於市場預期，以現金股利每股7.5元來計算，配發率為41%。

陽明表示，經綜合考量2024年全年度獲利狀況，落實本業發展的船舶汰舊更新需求及全球經貿環境變化之高度不確定性等因素，經董事會決議本年度將配發現金股利每股7.5元，以維持公司健全永續營運。

貨櫃三雄中只剩長榮（2603）尚未公布股利政策，長榮今盤中仍維持小漲，股價以沿著五日線走高七天，並守住所有均線。

殖利率 股利 財報 陽明海運

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