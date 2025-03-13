聚賢研發掛牌創新板上市 早盤股價衝上93元高點、開啟蜜月行情
台灣首家創新開發廠務工程設備及輔具廠務工程公司聚賢研發（7631），於13日掛牌創新板上市，為證交所創新板再添生力軍。以70掛牌上市的聚賢研發，早盤股價衝上93元高點，開啟蜜月行情。
聚賢研發以施工技術門檻高之特殊氣體二次配為主，而特殊氣體主要應用於半導體之先進製程，受惠於AI需求推升半導體前景，生產製程方面之特殊氣體二次配及二次配拆移機等工程服務需求持續穩定向上，目前台灣市場之在手訂單金額已超越10億。
聚賢研發積極拓展海外市場，去年已於日本、新加坡、德國等地設立子公司，布局承攬廠務工程及再生能源等業務，其中，日本子公司已開始貢獻營收，新加坡則規畫爭取統包工程，可望自第四季起開始貢獻營收，挹注成長動能。
展望2025年全年營收可維持雙位數成長、改寫歷史新高，2025年1~2月營收合計為1.26億元，較去年同期成長45.6%，創同期新高，預期今年及明年獲利成長可期。
聚賢研發上市掛牌後，將借重資本市場資源擴大業務動能、良好營運資金籌措、以及市場知名度擴大公司營運規模及營運項目。
聚賢研發今年全新推出全球第一台「管路自動雷射焊接機」，可降低及量化碳排放，提高施工效率，並持續開發管路焊接及檢測所需之設備，建置完整之使用訓練、設備維修及焊接認證服務，未來將進一步發展出租與認證等商業模式。
同時深化既有知名半導體晶圓廠、記憶體廠客戶業務合作，並拓展生技醫療、太陽能、電子級化工廠及國內外製程設備等領域接單；將核心能力持續探索新市場，例如特殊氣體CO2供應系統技術與工研院跨領域在智慧農業及再生能源新領域應用，短期積極開拓新客戶及強化現有客戶工程服務內容外，並持續優產品廣度及深度，利用既有核心研發能力及產品代理銷售延伸至其他產業，預期中長期內將能實現業務來源的多元化，拓寬聚賢研發服務領域廣度，壯大集團營運規模。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言