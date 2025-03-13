聚賢研發掛牌創新板上市 早盤股價衝上93元高點、開啟蜜月行情

台灣首家創新開發廠務工程設備及輔具廠務工程公司聚賢研發（7631），於13日掛牌創新板上市，為證交所創新板再添生力軍。以70掛牌上市的聚賢研發，早盤股價衝上93元高點，開啟蜜月行情。

聚賢研發以施工技術門檻高之特殊氣體二次配為主，而特殊氣體主要應用於半導體之先進製程，受惠於AI需求推升半導體前景，生產製程方面之特殊氣體二次配及二次配拆移機等工程服務需求持續穩定向上，目前台灣市場之在手訂單金額已超越10億。

聚賢研發積極拓展海外市場，去年已於日本、新加坡、德國等地設立子公司，布局承攬廠務工程及再生能源等業務，其中，日本子公司已開始貢獻營收，新加坡則規畫爭取統包工程，可望自第四季起開始貢獻營收，挹注成長動能。

展望2025年全年營收可維持雙位數成長、改寫歷史新高，2025年1~2月營收合計為1.26億元，較去年同期成長45.6%，創同期新高，預期今年及明年獲利成長可期。

聚賢研發上市掛牌後，將借重資本市場資源擴大業務動能、良好營運資金籌措、以及市場知名度擴大公司營運規模及營運項目。

聚賢研發今年全新推出全球第一台「管路自動雷射焊接機」，可降低及量化碳排放，提高施工效率，並持續開發管路焊接及檢測所需之設備，建置完整之使用訓練、設備維修及焊接認證服務，未來將進一步發展出租與認證等商業模式。