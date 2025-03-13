和泰車2024年獲利讚 股價衝高重返600元

國內汽車龍頭和泰車（2207）在代理的TOYOTA及LEXUS銷售遙遙領先加持下，2024年稅後純益達204.7億元寫歷史次高，每股將配發現金股利20元，再加上今年1、2月銷售續傳捷報，13日股價吸引買盤股價站穩600元，最高來到604元，漲幅達1.3%。

法人分析，全球汽車市場快速變革，國內車市也面臨新挑戰，今年總市場銷售規模要突破去年相當挑戰，市場預估約45萬台；和泰車1.2月的銷售逆勢成長，配息穩定，吸引買盤布局。

和泰集團因應全新汽車移動時代來臨， 2025代理TOYOTA/ Lexus/ HINO將因應市場需求推出不同的策略，有信心繼續衝高，保持領先龍頭地位，實踐「Do impossible」目標。

2024全年總市場達457,830台，和泰汽車三品牌合計總登錄超過15.9萬台，刷下歷史次高紀錄，市占率34.9%，同時蟬聯23年台灣車市冠軍；新年度，和泰汽車代理TOYOTA/ Lexus/ HINO將推出各種銷售策略，2025年全年銷售目標16.5萬台，維持龍頭領先的地位。

和泰汽車3月已經推出第一波搶攻電動車市場商機，2025年式TOYOTA bZ4X，售價136萬元，比前一代便宜31萬元，還送消費者充電金，已吸引觀望想買電動車的消費者進場買車動能，進一步提升TOYOTA電動車在台市占率。

TOYOTA作為節能車輛的領導品牌，同時身為研發電動化車輛技術的先行者，以「量產適合更多人的電動化車款」為長期目標，因應全球不同地區的需求，推出HEV油電複合動力車、PHEV複合式電動車、BEV電池電動車等多元電動化車款，以滿足顧客的各種需求，並逐步實現碳中和的願景。

和泰車2025年秉持「think Amazing」的嶄新思維，為消費者打造更優質的體驗，持續以MaaS為願景，打造全面的「移動服務體驗」，將攜手集團關係企業，共同創造永續移動的新時代。