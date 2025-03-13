華勝財報／EPS 6.42元 今日掛牌上市、每股50元

華勝-KY（2248）初次上市案，13日以每股50元正式上市掛牌交易，公司3月8日召開董事會，通過2024年財報，合併營收20.8億元，營業毛利6.8億元，毛利率達32.7%，營業利益3.2億元，年增142%，本業成長動能強勁，EPS也近翻倍成長，以6.42元創新高，毛利及獲利表現雙雙寫下歷史新高，繳出亮眼營運成績。

華勝成立以來，經過多年的厚積薄發，已位居Tier1產業地位，為智慧型氛圍燈及創新型車用零組件領導品牌。公司在全球進行戰略布局，擁有中國大陸嘉興平湖、泰國等生產基地，以及位於墨西哥、美國、上海等地的營運公司，構建了龐大且高效的國際業務網絡，並大幅降低全球地緣政治影響。

華勝自有光源庫和光學材料庫，能從多個環節進行研發和技術整合，憑藉強大的研發能力，公司不僅能與車廠聯合開發新品，還先後取得了國家級高新技術企業等多項榮譽，並擁有國內外多項專利，備受業界認可、技術實力夯實，獲取各大品牌的車廠信任，現為北美通用一級供應商，在中國大陸車用燈飾件擁有逾三成市占率，包括蔚來、理想、比亞迪、小鵬等中國十大車廠都是華勝-KY的客戶，2024年度國內外主要銷售客戶合計銷售車型超過210 款，且每年皆生產上百萬件車用燈飾，足見華勝KY的產品在市場上深受歡迎與廣泛應用。

依產業動態所示，各車款導入智能化座艙概念已為發展趨勢，智能化裝配從高階車款標配，逐步成為中低價位車款標配，將為華勝-KY智慧型氛圍燈市場規模增長的一大助力，不侷限於新能源車應用，燃油車也逐漸導入智慧座艙概念，均有助提升氛圍燈滲透率，帶動華勝-KY整體營運動能。

此外，公司亦積極拓展產品項目，開發更多導入智能控制技術之優質創新產品，如智能座艙重要核心組件之一的智慧型閱讀燈模組，其結合攝像頭、麥克風、感知系統、SOS求救系統、氛圍燈等多個硬軟整合部件，可蒐集駕駛及乘客的影像和聲音，進行整車座艙內的智能控制，並應用於緊急救援、疲勞駕駛、嬰幼兒未下車提醒等及時靈敏感知反饋，並結合全車語音控制，與車內影像即時回傳等，提供使用者更安全的乘車環境，運用軟體技術賦予產品更智能且多元之應用；另公司以技術領先之姿，自主研發星空頂、電子天幕等均領先業界，將可望多方擴大公司業務觸角，挹注未來營收。

上市IPO掛牌，對於華勝-KY而言，是一個重要的起點，公司表示未來將借助資本市場的力量，進一步加大研發投入，擴大市場份額，深化與客戶的合作，持續提升產品和服務品質，在智慧汽車科技領域深耕細作。

展望未來，無論新能源車、燃油車紛紛導入智能座艙概念，有望提升智慧型氛圍燈市場規模，且氛圍燈亦逐漸向各價位車型滲透，華勝-KY有望因產品項持續增加及海外營收規模擴大增添公司營運動能，未來表現可期。