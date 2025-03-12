存股快看！兆豐金股利現金優先 法人估殖利率上看這水準

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

兆豐金控（2886）12日法說會宣布今年發放股利以現金股息優先，法人估算兆豐金去年獲利成長，預期股利水準應不會低於去年，若拉高現金股息比重，則兆豐金每股股息可望1.5元起跳，現金股息殖利率將可望上看4%。

兆豐金總經理蕭玉美在法說會上指出，兆豐金各年度股利政策均會綜合考量各子公司業務發展的資本需要，以及財務比率、股利配發穩定性與現金流量等因素，並在兼顧股東權益前提下擬定股利，目前兆豐金與子公司資本充足，因此將優先考量配發現金股息。

兆豐金控法說會並公布2024年全年稅後純益為新台幣347.66億元，年成長率為5%，並創歷史新高，2024年每股稅後純益（EPS）為2.35元。2024年稅後純益雖持續成長並創新高，但因股本膨脹故EPS反低於2023年的2.37元。

法人分析，這表示去年兆豐金分派前年盈餘，每股配發1.8元股利創歷史新高後，今年預期股利水準應不低於此一水準，且上年度股票股利每股0.3元為近21年來新高，因此若恢復過去以現金股息為主，則每股現金股息應不低於上年度的每股1.5元。

兆豐金控 股利

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