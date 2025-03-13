聚陽2024年EPS 16.68元 派息10.1元 遠東新發1.6元現金

紡織、成衣大廠聚陽（1477）董事會昨（12）日通過2024年財報，全年稅後純益41.15億元，創歷史新高紀錄，年增3%，每股稅後純益（EPS）16.68元。聚陽董事會通過擬配發10.1元現金股利，依聚陽昨日股價收盤362元計，現金殖利率為2.79%。

另外，化纖廠遠東新董事會12日也通過2024年財報，稅後純益100.32億元，年增21.9%，EPS 2元，董事會決議擬每股配發1.6元現金股利。以遠東新昨日股價收盤33.4元計，現金殖利率為4.79%。

聚陽近五年獲利概況 圖／經濟日報提供

聚陽指出，今年在美國經濟帶動下，美系客戶訂單量增加，主要日系客戶迅銷集團下單動能也極強，兩個主要訂單來源增加，可為公司今年營運帶來成長動能。在客戶訂單量成長下，聚陽預估，2025年產能需擴增7%至9%才能滿足訂單需求，2025年除印尼、越南產能將增加，也會啟動孟加拉、薩爾瓦多等生產基地的擴產計畫。

聚陽目前在產能擴充的進度方面，第2季印尼兩個新廠將陸續完工投產，其中一座新廠將供日系客戶需求，另一座新廠仍在規劃，但以供應美系客戶可能性較高。孟加拉廠則預計最快第2季將開始出貨，並視市場需求持續擴充產能，由於該廠樓高六層，規模不小，產線至少60至70條，估計至明年底人員招滿，未來估占總產能5%。薩爾瓦多廠去年起陸續投產，貢獻持續提升。

聚陽日前公告2月營收29.69億元創同期新高，年增8.9%，累計前二月營收64.7億元，年增18.05%。聚陽首季提高報價，出貨價格漲幅約4%，出貨量也有5%的成長，是推升營運上行的主因。聚陽認為，整體上半年維持年增雙位數的看法。值得留意的是，受川普關稅政策影響，聚陽訂單能見度縮短至三到四個月，且短單比重增加。

至於遠東新，將在2025年持續進行生產事業體質調整，改善本業獲利動能，其中石化事業方面，預期今年營運穩定。化纖事業部門，積極開發擴增聚酯粒(R-PET)產品，該產品仍可正向貢獻獲利，預期全年整體化纖部門的獲利動能可望提升。