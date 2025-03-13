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潤泰新配息1.1元 潤泰全2.5元

經濟日報／ 記者朱曼寧侯思蘋陳美玲／台北報導

潤泰集團旗下事業包括潤泰新（9945）、潤泰全、潤德、潤弘、潤泰材昨（12）日均公布財報，其中，潤泰雙雄的潤泰新、潤泰全去年均大賺逾百億元，潤泰新獲利年增逾倍、潤泰全也增逾八成，但配息率都在兩成以下。

潤泰新2024年稅後純益165.62億元，年增率113.8%，每股純益6.07元，董事會決議擬配發每股現金股利1.1元，配息率約18%，以昨日43元收盤價計算，現金殖利率約2.5%。

潤泰全2024年稅後純益為135.6億元，年增率81%，每股純益為13元。此外，董事會同時通過每股擬配發現金股利2.5元，配息率為19.2%，若以昨日收盤價68.7元概算，現金殖利率約3.6%。

潤泰集團旗下另一隻小金雞潤德去年則大賺逾1.5個股本，2024年稅後純益2.24億元，年增51.2%，每股純益15.52元。潤德董事會昨決議，擬每股配現金股利13.5元、資本公積發放之每股現金1.5元，合計現金股利15元，以昨日收盤價235元計算，現金殖利率約6.3%。

潤泰新指出，今年預計完工量約80億元。

潤泰全 潤泰新

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