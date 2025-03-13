和泰股息20元 汎德18.5元 同步刷新紀錄

車市雙雄去年獲利報喜，和泰（2207）、汎德永業兩大車廠昨（12）日公告去年財報，兩家在2024年財報都繳出佳績，和泰每股純益（EPS）達36.74元，每股擬配息20元，配息率約54%；汎德永業去年獲利、配息都改寫新高紀錄，去年全年EPS 23.93元，每股擬配息18.5元，配息率逾77%。

龍頭車廠和泰昨日董事會通過2024年財報，2024年稅後純益約204.7億元，寫下歷史次高紀錄，年減10.5%，EPS 36.74元。和泰董事會決議每股將配發20元現金股利，以昨日收盤價596元計，現金殖利率約為3.35%，和泰車並在6月13日召開股東常會。

車市雙雄2024年獲利暨配息概況 圖／經濟日報提供

汎德永業2024年全年稅後純益19.3億元，年增8%，創下歷史新高紀錄；EPS 23.93元，連兩年賺逾兩個資本額。董事會決議每股擬將配發現金股利18.5元，則為連三年每股配息15元以上；以昨日收盤價326.5元計，現金殖利率為5.7%。

和泰在2023年的獲利創下歷史新高，一年賺四個資本額之後，2024年的獲利雖較前一年衰退，EPS 仍達到36.74元，和泰車以集團全方位的布局獲利持續創下佳績，也一掃之前因為防疫險造成的鉅額虧損陰霾。

和泰車指出，2024與2023年相較，本業約當，差異主要是和泰產險在2023年一次性認列處分不動產利益，再加上2024年受0403地震認列賠款損失，致兩年度獲利減幅較大。此外去年度所得稅費用較2023年增加5.6億元，原因是兩年度子公司減資彌補虧損，所得稅利益差異。

汎德永業表示，2024年BMW汽油動力車款保持強勁銷售氣勢，加上電動車銷量較前一年度增加8成，帶動BMW品牌銷售數量大幅成長，其中暢銷車包含BMW汽油動力車款X1、X2、X3、X4、2AT，以及電動車iX、iX1、iX2、i4等，推升BMW 今年交車數再寫新紀錄，純電車款交車佔比更已達三成。

另外汎德永業經銷、品牌實力堅強的Porsche高單價跑車911、718車系，熱門休旅車Cayenne、Cayenne Coupe新車到港情況良好，銷售成績豐碩，累積待交訂單加速消化，使新車銷售與維修保養業務均維持穩健成長態勢。