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長榮航每股純益5.37元 攀高峰

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

長榮航空（2618）昨（12）日公告2024年財報，全年稅後純益290億元，年增率34.3%，每股純益5.37元，獲利改寫歷史新高紀錄；昨董事會擬配現金股利2.4元，依昨日收盤價44.9元計，現金殖利率約5.4%。

此外，長榮航空董事會昨還通過擬斥資31億美元（約新台幣1,021億元），將買九架新機，包括六架A350-1000及三架A321neo飛機，充實未來客貨運力。

長榮航去年客運營收1,449億元，年增7%。2024年載客數1,316萬人次，年增16.8%，客運承載率82.6%。客運市場延續旅遊暢旺需求，價量維持高位階，推升全年營收衝上新高。

去年貨運營收522億元，年增26%。2024年載貨量79萬噸，年增12.6%，貨運承載率71.6%，單位收益年增11.7%。2024年第1季末開始，AI、新能源相關產品及電商空運需求持續增溫，首季營運可期。

航空業去年獲利大爆發，此前已經公告的華航、長榮航空及星宇航空，營收、獲利及EPS都是同步寫三高，華航繳出史上最好成績單，每股稅後純益（EPS）2.38元，相較2023年成長1.25元；星宇航空稅後純益13.24億元，年增788%，每股純益0.53元，預計股東會通過後，累計虧損全數彌補完畢。

長榮航空目前營運客、貨機隊共計有85架，另有八架提供三艙等服務的787-9與提供兩艙等服務的五架787-10預計在2029年以前交付完成。此外，自2027年起陸續交付18架A350-1000型廣體客機，以及2029年起之15架 A321neo型窄體客機。

營收 長榮航空

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