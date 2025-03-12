兆豐金法說會／2025獲利展望 投資操作與房貸相關收益恐下滑

兆豐金控（2886）12日舉行法說會，針對2025年面臨美總統川普新政、關稅戰與利率政策多變等變數，兆豐金預期，核心子公司兆豐銀行今年在財務操作的投資與金融交易等難度升高，以及房市降溫、成交量縮及政策控管措施持續下影響房貸相關放款，預期這兩項業務的收益將可能較2024年下滑。

不過，儘管房貸業務可能逐步縮減，但兆豐銀行將聚焦個人理財型貸款以及小額信貸等，擴增新客群以推升消金業務成長。資本市場今年雖有美元利率變動、台美利差變化以及股市處於高位階，操作難度提高等挑戰，今年投資操作策略將偏於保守，但是債券部位的利差可望有所提升，或有利於相關收益。

兆豐金指出，去年兆豐金旗下各子公司，兆豐銀核心獲利強勁，稅後純益達283.70億元，整體放款成長8%，手續費收入成長25%，另外，去年換匯交易FX SWAP收益與前年相當，整體財務操作收益仍高達215億元；證券子公司藉由經紀與資本市場業務雙軸驅動，去年全年稅後純益25億元，成長27%；票券子公司去年全年稅後純益達22億元，成長15%，獲利居同業第一；產險子公司專注發展具核保利潤核心險種，去年全年獲利成長強勁，資產管理（AMC）、投信及創投等子公司也維持穩健表現。

根據兆豐金法說會資料，兆豐金2024年整體交易收益為280.47億元，子公司兆豐銀合併交易收益為216.94億元，分別較2023年的交易收益下滑約4%、9%。