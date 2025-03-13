兆豐金現金股利估1.5元起跳 台積赴美投資 當地四家分行可掌握商機

兆豐金控（2886）昨（12）日法說會，總經理蕭玉美在會上指出，兆豐金今年分派2024年盈餘發放股利，將優先考量現金股息。另外，針對台積電擴大赴美投資，帶動供應鏈移轉衍生的金融服務商機，兆豐金旗下兆豐銀佔有最佳戰略位置，在美國的四家分行將可掌握供應鏈金流需求商機。

法人估算兆豐金去年獲利成長，預期股利水準應不會低於去年，若拉高現金股息比重，則兆豐金每股股息可望1.5元起跳，現金股息殖利率將可望上看4%。

圖／經濟日報提供

兆豐金控昨天法說會公布2024年全年稅後純益為347.6億元，年成長率為5%，並創歷史新高，去年每股稅後純益（EPS）為2.35元。另外，兆豐金自結2025年1至2月累計稅後純益62.4億元，年減約18%，EPS為0.42元，針對前兩月獲利衰退，法人關注原因，兆豐金說明，主因是去年同期銀行端有高鐵相關手續費一次性收益挹注，墊高基期，排除此一因素，獲利其實有成長約2%。

兆豐金控2023年大賺332.38億元創歷史新高，年成長高達81%，EPS為2.37元，2024年稅後純益持續成長創新高，但因股本膨脹因此EPS為2.35元，反略低於前年，法人關切股利政策。蕭玉美對此表示，兆豐金各年度股利政策均會綜合考量各子公司業務發展的資本需要，以及財務比率、股利配發穩定性與現金流量等因素，並在兼顧股東權益前提下擬定股利，目前兆豐金與子公司資本充足，因此將優先考量配發現金股息。

法人分析，這表示去年兆豐金分派前年盈餘，每股配發1.8元股利創歷史新高後，今年預期股利水準應不低於此水準，且上年度股票股利每股0.3元為近21年來新高，因此若恢復過去以現金股息為主，則每股現金股息應不低於上年度的每股1.5元。

台積電日前在美國宣布將擴大赴美投資達千億美元，預期將帶動供應鏈移轉美國效應，相關的金融商機，蕭玉美指出，兆豐銀行佔有這波供應鏈東移商機的最佳位置，藉由兆豐銀在美國紐約、洛杉磯、芝加哥、矽谷等四家歷史悠久的分行，將可掌握台灣相關供應鏈業者赴美投資衍生的放款等全方位金融服務商機。

蕭玉美並指出，去年兆豐金獲利創新高，在各子公司跨業共同行銷上，創造的效益也同創新高，去年兆豐控集團共銷效益達15.55億元、年增12%，主要受惠於證券台股引介交易量年增37%，及產險商品共銷效益年增18%。