因應美國關稅...美喆-KY 9億元内泰國建生產地 去年 EPS 2.02元

美喆-KY（8466）12日董事會通過將在總投資金額不超過9億元以內、投資泰國子公司成立新建生產基地。

美喆-KY指出，因應美國關稅政策與供應鏈重組，公司決議投資泰國子公司投入新建生產基地，希望透過在東南亞生產，來分散產能、降低貿易風險。

美喆-KY 12日董事會同步通過2024年財報，去年營收約達38.61億元、年增42.9%，毛利率達16.7%，優於2023年15.47%，稅後純益約達1.35億元，較2023年虧損0.64億元，每股純益達2.02元、優於2023年每股淨虧0.98元。