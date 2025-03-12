寶成財報／2024年每股稅後純益5.44元 獲利創歷史新高

全球製鞋龍頭寶成（9904）董事會12日通過去年合併財報，合併營收2,638.18億元，稅後淨利160.36億元、年增50.9%，每股稅後純益5.44元，獲利創歷史新高，至於股利政策預計4月中旬公布。

寶成表示，去年營收、獲利明顯增長，主要獲益於鞋類製造業務訂單需求暢旺，有效抵銷運動用品零售及批發業務銷售相對疲弱的不利影響。

寶成鞋類製造業務繼續作為去年合併營收的主要來源，其中成品鞋平均售價雖因產品組合變化而下降，但年減幅度已逐季收窄。

隨著產業庫存調整結束，全球鞋類產品需求大幅回升，加上2023年基期較低，2024年出貨雙數2億5,530萬雙，顯著增長16.9%，帶動寶成鞋類製造業務營收較2023年增加230.08億元、年增14.6%，合併營收占比增至68.5%。

運動用品零售及批發業務方面，由於中國大陸的零售環境愈趨複雜多變，消費者購物行為更加謹慎，儘管線上銷售依然穩健，但實體門店客流量大幅下降，導致整體銷售較2023年減少58.15億元、年減6.6%，合併營業收入占比降至31.1%。

寶成去年合併營業毛利為651.75億元，較2023年增加40.64億元、年增6.7%，合併營業毛利率則持穩在24.7%，主要受惠於鞋類製造業務的訂單幾近滿載，整體產能利用率與生產效率顯著提高，對合併營業毛利的貢獻大幅增長。

在合併營業外收入方面，寶成去年合併營業外淨收益為137.72億元，較2023年增加45.21億元、年增48.9%，主要受惠於依權益法認列的投資收益增加43.29億元、達101.58億元。

其中，認列直、間接持股18.09%的南山人壽保險相關轉投資收益為76.37億元，較2023年同期增加38.50億元。

展望未來，寶成表示，主要經濟體表現分歧加劇，供應鏈布局持續調整，國際政經情勢依然存在不確定性，可能對終端消費信心帶來影響。然而，運動已逐漸融入日常生活，有利推動運動消費發展，集團對所處運動產業的發展前景抱持審慎樂觀態度。