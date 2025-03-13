聽新聞
0:00 / 0:00

大成 去年EPS 4.21元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

大成（1210）昨（12）日公布2024年全年財報，稅後純益35.29億元，年減13.27%，每股純益4.21元。擬每股配發現金股利2.8元，依昨日收盤價56元計算，現金殖利率約5%。

大成集團是國內最大的一條龍的農畜食品供應大廠，目前飼料、白肉雞、雞蛋市占率均為第一，從種雞孵化、飼料營養配方，飼養管理、農場環境監測，近年來更積極推動垂直整合，要帶給消費者最安心健康美味的禽畜肉品。

近年來大成集團積極多角化經營，搶攻國際市場加工食品商機，未來台灣、大陸及美國等地都將擴大投資，瞄準加工即食產品大餅；之前投資25億元台灣嘉義馬稠後食品加工廠，已經開始損益兩平，有助於今年營收、獲利向上攀升。

大成旗下轉投資的好食城目前在兩岸都有不錯的成績單，目前六個好食城營運據點，新增加的「三總好食城」預計將於2025年第2季開幕。

財報

延伸閱讀

柏文財報／去年獲利3.7億元、年增2.3倍 EPS 4.77元

漢唐財報／去年 EPS 32.94元創新高 擬配28元現金股利

必應財報／2024年稅後純益2.84億元 EPS 5.84元

長榮航財報／去年EPS 5.37元創新高 將斥資31億美元買飛機

相關新聞

聚陽2024年EPS 16.68元 派息10.1元 遠東新發1.6元現金

紡織、成衣大廠聚陽董事會昨（12）日通過2024年財報，全年稅後純益41.15億元，創歷史新高紀錄，年增3%，每股稅後純...

華固 超額配發6元股利

華固（2548）去年為建案完工入帳空窗期，2024年每股純益4.58元，不過仍擬超額配息，昨（12）日公告，董事會決議擬...

東陽 2月每股盈餘1.14元

汽車零組件大廠東陽（1319）在業績帶動下，獲利持續創新高，昨（12）日公告2月自結合併稅前盈餘6.86億元，較去年同期...

桂盟2024年EPS 7.27元 必應5.84元

鏈條大廠桂盟（5306）昨（12）日公告2024年財報，全年稅後純益為9.17億元，年增23.6%，每股純益7.27元。...

鋼聯2024年EPS 7.47元 大成鋼1.53元

鋼聯（6581）昨（12）日法說會，同步公布2024年財報，全年稅後純益8.3億元、年增65%，每股純益（EPS）7.4...

泓德攜茂迪 強化綠電整合

太陽能系統整合商泓德能源（6873）旗下子公司星星電力昨（12）日宣布，與太陽能模組大廠茂迪締結長期戰略合作夥伴關係，攜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。