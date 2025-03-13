大成 去年EPS 4.21元

大成（1210）昨（12）日公布2024年全年財報，稅後純益35.29億元，年減13.27%，每股純益4.21元。擬每股配發現金股利2.8元，依昨日收盤價56元計算，現金殖利率約5%。

大成集團是國內最大的一條龍的農畜食品供應大廠，目前飼料、白肉雞、雞蛋市占率均為第一，從種雞孵化、飼料營養配方，飼養管理、農場環境監測，近年來更積極推動垂直整合，要帶給消費者最安心健康美味的禽畜肉品。

近年來大成集團積極多角化經營，搶攻國際市場加工食品商機，未來台灣、大陸及美國等地都將擴大投資，瞄準加工即食產品大餅；之前投資25億元台灣嘉義馬稠後食品加工廠，已經開始損益兩平，有助於今年營收、獲利向上攀升。

大成旗下轉投資的好食城目前在兩岸都有不錯的成績單，目前六個好食城營運據點，新增加的「三總好食城」預計將於2025年第2季開幕。