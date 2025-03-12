岱宇財報／去年每股純益0.45元 擬配發0.5369649元股利

健身器材製造大廠國際岱宇（1598）12日公布去年合併財報，合併營收72.1億元，稅後淨利0.72億元，每股稅後純益0.45元；董事會通過每股擬配發0.53696490元現金股利，配息率達119.3%，以今天收盤價27.9元計算，現金殖利率1.92%。

岱宇表示，隨著集團持續調整營運結構效益逐漸顯現，除了帶動2024年第4季單季毛利率年增4個百分點外，2024年全年毛利率亦較2023年成長1.44個百分點達35.71%，推升營業淨利由虧轉盈。

展望2025年，岱宇將持續進行營運結構的優化，以確保集團營運維持穩定成長，在業務拓展方面，除了深耕已久的健身器材市場外，電動輔助自行車市場將是2025年的著重發展的業務。

岱宇說，集團現已有代組裝與自有品牌兩項業務，在代組裝業務方面，目前在手訂單充足，在自有品牌業務方面，除了已開賣的兩款車型外，今年上半年亦將有全新產品上市銷售。