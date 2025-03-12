聚陽財報／去年大賺41.15億創新高 EPS 16.68元 將配10.1元

紡織大廠聚陽（1477）董事會12日通過2024年財報，全年稅後純益41.15億元，創歷史新高，年增3%，每股稅後純益（EPS）16.68元。聚陽董事會通過擬配發10.1元現金股利，依聚陽12日股價收盤362元計，現金殖利率為2.79％。

遠東新（1402）董事會12日也通過2024年財報，稅後純益100.32億元，年增21.9％，EPS 2元，董事會擬每股配發1.6元現金股利。以遠東新12日股價收盤33.4元計，現金殖利率為4.79％。

聚陽指出，今年在美國經濟帶動下，美系客戶訂單量增加，主要日系客戶迅銷集團下單動能也極強，兩個主要訂單來源增加，可為公司今年營運帶來成長動能。

在客戶訂單量成長下，聚陽預估，2025年產能需擴增7％至9％才能滿足訂單需求，2025年除印尼、越南產能將增加，也會啟動孟加拉、薩爾瓦多等生產基地的擴產計畫。

遠東新在2025持續進行生產事業體質調整，改善本業獲利動能，其中石化事業方面，預期今年營運穩定。化纖事業部門，積極開發擴增聚酯粒(R-PET)產品，該產品仍可正向貢獻獲利，預期全年整體化纖部門的獲利動能可望提升。

資產活化是遠東新今年全力推動的計畫，其中遠東新板橋T-PARK第二期住宅區的推出，將會是未來二、三年集團重要獲利貢獻來源。