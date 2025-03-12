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泰山財報／去年每股盈餘1.53元 配發現金股利1.35元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

泰山（1218）12日公告2024年營收106.82億元，年減4.86%，稅後純益7.42億元，去年同期則是虧損，每股盈餘1.53元，盈餘分配現金股利1.35元，以股價20.6元計算，現金殖利率6.5%。

泰山主營業務食品製造、鐵罐點心、寶特瓶飲品、 冷藏飲品、 油脂， 甜罐點心市占率 排名第 1、氣泡水市占率 排名第 1、家用油市占率排名第 2、玄米油市佔率 排名第 1，泰持續開拓新產品，爭取消費者認同，其中水飲品的市場需求量大。

泰山油品持續研發更好的產品，100%純芥花油、100%純葵花油、市佔第一的玄米油，於2024年10月全面升級換新裝，建立品牌現代化、高級感的形象。

近年來紅豆、綠豆、薏仁的點心市場成長，身為台灣點心龍頭代表，推出新品綠豆湯、薏仁湯、紅豆湯，主打100%無添加食品添加物、單一原型食材，口味如同自煮一樣好吃；未來將持續改良點心商品，給予消費者不同商品及選擇，持續成為甜罐市場龍頭並領導台灣甜罐市場繼續成長。

另外，泰山Cheers品牌近年不斷發展，搶占不同規格和話題，包括小規格300ml，Cheers mini、梅子氣泡水和季限商品蜂蜜檸檬氣泡水； 未來將持續發展多元產品，以全面性領導台灣氣泡水市場目標挺進。

泰山 綠豆

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