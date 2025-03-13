泓德攜茂迪 強化綠電整合

太陽能系統整合商泓德能源（6873）旗下子公司星星電力昨（12）日宣布，與太陽能模組大廠茂迪締結長期戰略合作夥伴關係，攜手強化綠電市場供應鏈。

雙方合作將透過星星電力的綠電媒合與轉供實力，結合茂迪國際認證的穩定發電品質，雙方將共同打造「供、需、配」三贏的合作模式，加速推動綠電產業的垂直整合與永續發展。

星星電力自「三轉一」政策鬆綁以來，憑藉深厚的綠電專業顧問經驗、對綠電媒合配比的熟悉度與客戶信賴基礎，搭配泓德集團自主開發的AI管理系統，將平均轉供媒合配比率提升至90%以上，成功將餘電最小化。

泓德能源指出，自2024年7月政策開放後，星星電力即創下業界最高速的多對多轉供案例，成功將13座三型電廠產生的綠電轉供給23家企業用戶，展現卓越的綠電媒合能力。