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桂盟2024年EPS 7.27元 必應5.84元

經濟日報／ 記者邱馨儀朱曼寧／台北報導

鏈條大廠桂盟（5306）昨（12）日公告2024年財報，全年稅後純益為9.17億元，年增23.6%，每股純益7.27元。桂盟為季配息，去年第4季擬每股分配盈餘0.8868元，全年將配息4.4元。

桂盟指出，目前歐美的市場氛圍已經比去年好很多，不過經歷過之前的庫存問題，市場的買氣較為保守觀望，預期下半年情況可望好轉，明後年進一步成長。

必應創造昨日發布2024年財報，全年稅後純益2.84億、年減3.5%，每股純益（EPS）5.84元。

必應指出，去年參與海內外大小展演活動場次多達逾900場，創下史上新高。必應指出，去年也大量承接海外藝人來台演出硬體統籌，展望2025年，今年巡迴演出場次將持續增加。

桂盟 財報

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