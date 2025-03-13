東陽 2月每股盈餘1.14元

汽車零組件大廠東陽（1319）在業績帶動下，獲利持續創新高，昨（12）日公告2月自結合併稅前盈餘6.86億元，較去年同期成長91%，每股稅前盈餘達1.14元。若排除匯損因素，稅前盈餘為去年同期的2.14倍，再度刷新紀錄，創史上最賺單月紀錄。

前二月自結累計合併稅前盈餘為11.47億元，累計每股稅前盈餘為1.89元，較去年同期累計成長26%。排除匯損因素，則稅前盈餘也較去年同期累計成長41%，創史上前二月最賺新紀錄。

2月獲利大幅成長的主要關鍵仍來自營收成長，較去年同期成長56%，旺季效應延續，加上氣候異常暴雪頻增，帶動客戶拉貨需求大增，雙重利多，成績火紅。

東陽公司表示，訂單熱度強勁，持續加速供貨動能，達成客戶成單成櫃一次購足的需求。隨著營收獲利持續成長，現金流不斷流入，日前公布每股配發5.3元現金股利後，總額約31.34億元，仍擁有充足現金滿足未來七股科工區、新市產業園區擴廠興建，東陽除加快台南科工廠、七股科工區的擴廠興建，並持續優化本廠產線及擴充產能，增加出貨量能，滿足AM（售後維修市場）訂單成長需求。

東陽2月AM事業營收為20.53億元，年增64%，創下史上最高紀錄，累計前2月AM事業營收為37.1億元，年增25%，改寫同期新高。