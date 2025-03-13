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華固 超額配發6元股利

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華固（2548）去年為建案完工入帳空窗期，2024年每股純益4.58元，不過仍擬超額配息，昨（12）日公告，董事會決議擬配發每股現金股利5.5元、股票股利0.5元，以昨日收盤價114元計算，現金殖利率約4.8%。

華固2024年稅後純益13.92億元，年減61.1%，每股純益4.58元，主要是去年僅「華固文林」、「 華固中原置地」兩案交屋入帳，合計完工量約78億元。

華固為營建資優生，且向來以大方配聞名，華固董事長鍾榮昌先前指出，在股利政策上，各年股東紅利總額不低於本期可分配盈餘註之50%，其中現金股利不低於股東紅利總額60%，公司實行均衡股利政策，希望股利長期穩定發放，未來五年以每年現金股利發放高於5元為預定目標。

另外，華固今年起將進入完工入帳期，有望恢復往年水準。華固指出，今年預計有四大案可完工交屋。

股利 華固

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