國建財報／2024年稅後純益15.7億、年減27％ EPS 1.36元

國建（2501）12日公告，2024年稅後純益15.77億元，年減27.1％，每股稅後純益1.36元。國建指出，去年有3案完工，完工量約92億元，今年預計有5案可完工入帳，合計分回總銷約159億元，此外，國建北、中、南均有推案儲備，儲備量約600多億元，營運動能無虞。

展望未來，國建認為，觀察到市場有其需求面，主要是家戶人口比逐年減少，住宅的剛性需求依然存在，加上通膨問題仍然存在，也會推升置產需求，對今年的看法是「中性偏樂觀」。

國建指出，政府措施的定位是打炒房，無意打擊房市，從這個角度來看，確實有達到政策目的，投資客已經大幅減少，今年可以看到房市回歸基本面，朝向健康穩定的發展。至於房價上，由於營建成本就在那，土地成本也難以降價，預估房價不會跌，若有降價，大概就是零星個案。