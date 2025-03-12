寶成2024年稅後淨利160億元 每股盈餘5.44元

製鞋廠寶成工業今天董事會通過2024年財報，合併營收新台幣2638.18億元，歸屬於本公司業主稅後淨利160.36億元，每股盈餘5.44元。

寶成工業統計，2024年合併營收2638.18億元，年增7%，成長主要獲益於鞋類製造業務訂單需求暢旺，有效抵銷運動用品零售及批發業務銷售相對疲弱不利影響。

寶成指出，鞋類製造業務續為2024年合併營收主要來源，其中成品鞋的平均售價雖因產品組合變化而下降，年減幅度已逐季收窄。隨著產業庫存調整結束，全球鞋類產品需求大幅回升。因2023年基期較低，2024年出貨雙數顯著成長，帶動鞋類製造業務營收較2023年增加230.08億元，年增14.6%，合併營收占比增至68.5%。

運動用品零售及批發業務方面，寶成說明，由於主要營運地區的零售環境愈趨複雜多變，消費者購物行為更加謹慎，儘管線上銷售依然穩健，但實體門店客流量大幅下降，導致業務2024年整體銷售較2023年度減少6.6%，合併營收占比降至31.1%；至於其他業務則無重大變動，合併營收占比維持0.4%。