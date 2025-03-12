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興富發財報／2024年稅後純益62億元、年增157％ EPS 3.13元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

興富發（2542）12日發布財報，2024年稅後純益62.87億元，年增157.9％，每股稅後純益3.13元。興富發指出，去年完工個案為4案，合計完工量295億元，今年起則進入完工入帳期。

完工量方面，興富發指出，今年完工量約達920億元，且多數個案已售九成以上，目前已售623億元，2026年也將有800億元以上的新屋完工量，2027年則來到最高峰的1,131億元。

針對今年房市，興富發指出，住宅會持續推案，重心也會放在商辦，由於央行打房後，房市氛圍轉變，加上地價格居高不下，且集團目前庫存土地量已達千億元，動能無虞，目前會暫緩購地計畫。

至於房價方面，興富發指出，現階段有購屋需求的自住客可以積極看房，房市處於降溫狀態，一定會有議價空間，市場價格一定會有調整，但調幅多少還不確定，不過關鍵在於產品定位，不好的產品，降價還是難賣。

房市 興富發

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