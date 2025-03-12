聚陽去年每股賺16.68元創新高 擬派息10.1元
成衣大廠聚陽今天公布2024年財報，營收新台幣355.23億元，年增9.4%；歸屬母公司淨利41.14億元，比2023年成長3.08%，營收、獲利雙創歷史新高，每股純益16.68元。
聚陽今天董事會通過每股擬派發現金股利10.1元，股利配發率60.5%，對照今天收盤股價362元，現金殖利率2.79%。
展望2025年，聚陽執行長周心鵬日前表示，去年底美國年終購物季（Holiday season）客戶銷售狀況不錯，今年訂單能見度已經可以看到年中，上半年成長動能強，對於全年營運「正面樂觀」。
周心鵬坦承，今年牽動客戶供應鏈布局、製造板塊移動的最大不確定因素，就是美國總統川普的政策，而且要觀察通膨動態，會不會影響到消費信心。
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