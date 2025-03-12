柏文財報／去年獲利3.7億元、年增2.3倍 EPS 4.77元

本土最大健身中心業者柏文（8462）12日公布去年財報，獲利3.7億元，年增2.3倍，每股純益為4.77元。該公司今年將維持展店策略。預計新增8至9處「健身工廠」據點，進一步推升營運表現可期。

柏文表示，自2022年5月開始，旗下戰略健身品牌「健身工廠」會員人數連續逐月增長，同步帶動營收，續創歷史新高，以去年來看，全年為51.23億元，相較前年的42.96億元，成長19.3%。

獲利方面，交出稅後純益3.7億元成績單，比前年的1.12億元，增加2.3倍，每股純益為4.77元。柏文今日上漲6元，收於118.5元。

該公司並指出，台灣付費健身運動市場在全民運動習慣養成、健身風氣熱絡下，正持穩成長，去年前三季台灣健身中心銷售額已達121億元，較前年同期成長8.2%，「健身運動」將逐漸成為台灣消費者的剛性需求。

目前台灣付費健身運動人口滲透率約4.3%，與其他亞太國家、地區如南韓、新加坡、香港的付費健身運動人口滲透率均達6%以上相較，仍有相當大的增長空間。

看好市場前景，今年將維持展店策略。預計新增8至9處「健身工廠」據點，北中南均有新場館規劃，並且每一個季度都會有新據點開幕。