必應財報／2024年稅後純益2.84億元 EPS 5.84元

必應創造（6625）12日發布2024年財報，2024年稅後純益2.84億元，小幅年減3.5％，每股稅後純益（EPS）5.84 元。必應指出，去年參與海內外大小展演活動場次多達逾900場，創下史上新高，同時承辦了華語歌手李宗盛、周華健、陶喆、任賢齊、劉若英、五月天、JJ林俊傑、許茹芸、Energy、周湯豪、告五人、薛之謙及周深等14組藝人的大小巡演製作。

必應指出，去年也大量承接海外藝人來台演出硬體統籌，包括美國搖滾樂團OneRepublic、火星人布魯諾Bruno Mars、韓國人氣女團 IVE、(G)I-DLE、男團 Stray Kids、英國女歌手 Dua Lipa、日本搖滾天團 ONE OK ROCK、創作歌手藤井風等；2025年上半年繼續有 YOASOBI、Maroon 5(魔力紅) 等天團及澳洲天后 Kylie Minogue（凱莉米洛） 、亞裔創作才子KESHI、日本中毒系歌姬愛謬（AIMYON）、韓國天團BTS的 J- HOPE等，下半年演出場次持續增加，充分掌握演唱會活躍期脈動，在穩健中求更亮眼的營運成績。

展望2025年，必應指出，今年除原有巡迴演出場次持續增加，版圖跨及亞洲、北美、歐洲及澳洲外，必應也參與包括藝人孫燕姿、王力宏等全新巡迴演出；2025雙北世界壯年運動會開幕典禮、林俊傑陸續登上台北大巨蛋舞台；再加上五月天25週年巡迴演唱會「5525回到那一天」3場香港站·展新啟航版等，下半年參與演出的場次將更豐富，必應創造承辦各式演出活動軟、硬體製作多元且高水準，已成為品質保證。