華固去年EPS 4.58元 大方超額配發現金股利5.5元、股票股利0.5元

華固（2548）去年為建案完工入帳空窗期，2024年每股純益（EPS）4.58元，不過仍大方超額配息，12日公告，董事會決議擬配發每股現金股利5.5元、股票股利0.5元。

華固2024年稅後純益13.92億元，年減61.1%，每股純益（EPS）4.58元，主要是去年僅「華固文林」、「華固中原置地」兩案交屋入帳，合計完工量約78億元。

華固為營建資優生，且向來以大方配股出名，華固董事長鍾榮昌先前指出，在股利政策上，各年股東紅利總額不低於本期可分配盈餘之50%，其中現金股利不低於股東紅利總額60%，公司實行均衡股利政策，希望股利長期穩定發放，未來5年以每年現金股利發放高於5元為預定目標。

另外，華固今年起將進入完工入帳期，有望恢復往年水準。華固指出，今年預計有四大案可完工交屋，完工量達283億元，其中兩個住宅案「華固大安學府」、「華固得月」已經完銷。至於未來3年也都將維持百億元的完工量，2026年完工量102億元，2027年完工量205億元，2028年將達高峰，完工量521億元。

展望未來，華固表示，目前在手土地庫存量超過2萬坪，儲備個案總銷達1,223億元，足以夠未來6到8年使用，購地策略仍以北部、中部為主，其中有七成個案在台北市，主要因台北市素地稀缺，所以供給受限，需求相對穩定，台中則看好後市。