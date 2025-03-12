長榮航財報／去年EPS 5.37元創新高 將斥資31億美元買飛機

長榮航空（2618）2024年營收、獲利以及每股盈餘皆創下歷史新高，每股盈餘5.37元，將斥資31億美元（折算台幣1021億元）買6台A350-1000及3架A321neo。

2024年營收2,065.6億元，較2023年增加10%；稅後純益290億元，每股盈餘5.37元。

長榮航空因應航線佈局及營運需求，持續引進新機，落實機隊現代化的計劃，以優化運能及提升服務品質，12日董事會決議將6架A350-1000廣體客機選購權轉為確認訂單，預計於2031年開始交付；另新購3架A321neo型窄體客機，於2032年開始交付，此次規劃採購9架空中巴士全新客機，交易總金額不超過31億美元。

長榮航空目前營運客、貨機隊共計有85架，另有8架提供三艙等服務的787-9與提供兩艙等服務的5架787-10預計在2029年以前交付完成。此外，自2027年起陸續交付18架A350-1000型廣體客機，以及2029年起之15架 A321neo型窄體客機。

長榮航與合併子公司2024年合併營業收入新台幣2,210億900萬元，較2023年增加10%；合併本期淨利新台幣304億1,600萬元。

客運營收新台幣1,449億元，較2023年增加新台幣91億元，年增7%。2024年載客數1,316萬人次，年增16.8%，客運承載率82.6%。客運市場延續旅遊暢旺需求，價量維持高位階，全年營收再創歷史新高。

貨運營收新台幣522億元，較2023年增加新台幣108億元，年增26%。2024年載貨量79萬噸，年增12.6%，貨運承載率71.6%，單位收益年增11.7%。2024年第一季末開始，AI、新能源相關產品及電商空運需求持續增溫，積極爭取包機包艙銷售，創造航司與客戶雙贏。