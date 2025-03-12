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泰銘財報／去年 EPS 6.29元、配發現金股利6元 將減資4.7億元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

泰銘（9927）12日董事會通過去年財報，2024年營業收入85.5億元，稅後純益10.5億元，每股稅後純益6.29元，將配發現金股利6元。

12日泰銘董事會並公告，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，辦理現金減資返還股東股款，減資金額4.7億元，消除股份4731萬股，減資比率28.28%，減資後股本12億元。

泰銘去年營業收入85.5億元，營業毛利12.2億元，營業利益9.6億元，稅前盈餘13.2億元，歸屬於母公司業主淨利10.5億元，基本每股盈餘6.29元。股東會召開日期訂於6月13日，將承認113年度盈餘分配等，以及討論辦理現金減資案。

到去年年度結算為止，泰銘期末總資產73億元，期末總負債7.5億元，期末歸屬於母公司業主權益65.7億元。

減資 股東會

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