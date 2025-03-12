欣巴巴財報／去年 EPS 6.55元、創新高 配現金股利6.5元
欣巴巴（9906）12日公告去年財報，全年獲利5.72億元，年增10%，每股純益（EPS）6.55元。董事會決議擬配發現金股利每股6.5元，以收盤價108.5元估算，殖利率達6%。
法人指出，欣巴巴去年有位於桃園龜山所推出的總銷約29億元的「欣時代」建案，以及尚有總銷12億元的台南「欣府城-一品樓」建案完工入帳，帶動獲利上攻。
依該公司財報數據，2024年營收43.75億元，創新高，毛利率30.5%，稅後純益達5.72億元，也創新高，年增10%，每股純益達6.55元。董事會通過以盈餘加上資本公積配發每股現金6.5元，盈餘配發率達99.2%。
展望2025年營運，該公司將有台南「進士樓」、屏東「幸福欣印象」兩建案完工，總銷約40億元，可進一步挹注獲利表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言