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欣巴巴財報／去年 EPS 6.55元、創新高 配現金股利6.5元

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

欣巴巴（9906）12日公告去年財報，全年獲利5.72億元，年增10%，每股純益（EPS）6.55元。董事會決議擬配發現金股利每股6.5元，以收盤價108.5元估算，殖利率達6%。

法人指出，欣巴巴去年有位於桃園龜山所推出的總銷約29億元的「欣時代」建案，以及尚有總銷12億元的台南「欣府城-一品樓」建案完工入帳，帶動獲利上攻。

依該公司財報數據，2024年營收43.75億元，創新高，毛利率30.5%，稅後純益達5.72億元，也創新高，年增10%，每股純益達6.55元。董事會通過以盈餘加上資本公積配發每股現金6.5元，盈餘配發率達99.2%。

展望2025年營運，該公司將有台南「進士樓」、屏東「幸福欣印象」兩建案完工，總銷約40億元，可進一步挹注獲利表現。

建案 財報

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