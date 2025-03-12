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汎德永業財報／去年營收獲利創新高、EPS 23.93元 配息18.5元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

汎德永業（2247）公布2024年財報，2024年合併營收576.4億元，年增13.4%，稅後淨利19.3億元，年增8.0％，雙隻創下歷史新高；每股稅後盈餘（EPS）23.93元，連續兩年突破二個股本。12日董事會並決議將配發現金股利18.5元，連續三年配發15元以上現金股利；以今日收盤價326.50元計，現金股息殖利率為5.7%。

汎德永業表示，2024年BMW汽油動力車款保持強勁銷售氣勢，加上電動車銷量較前一年度增加8成，帶動BMW品牌銷售數量大幅成長，其中暢銷車包含BMW汽油動力車款X1、X2、X3、X4、2AT，以及電動車iX、iX1、iX2、i4等，推升BMW 今年交車數再寫新紀錄，純電車款交車佔比更已達三成。品牌實力堅強的Porsche高單價跑車911、718車系，熱門休旅車Cayenne、Cayenne Coupe新車到港情況良好，銷售成績豐碩，累積待交訂單加速消化，使新車銷售與維修保養業務均維持穩健成長態勢。

2024年台灣豪華車市場逆勢成長2.7%，汎德永業持續看好台灣豪華車市場成長性，對2025年BMW與Porsche新車銷售表現持續樂觀，BMW除了原有完整的汽油動力車、電動車產品線外，預計今年將再推出全新主力BMW X3車款，入門1系列車款，擴大原有產品線。而Porsche重磅純電車款Macan EV、Taycan 2，以及新款Panamera與敞篷跑車718 Spyder，皆預計於今年開始交車，2025年在三大品牌均有實力強勁的產品線之下，公司對全年新車銷售表現展望樂觀看待。

BMW 新車銷售

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