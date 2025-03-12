資通財報／去年每股賺3.33元 擬配息約3.059元、殖利率達5.5%

資訊服務商資通（2471）12日公告去年財報，稅後純益1.57億元，年減9.25%，每股純益3.33元，董事會決議擬配息3.05924888元，配發率91.87%，若以12日收盤價計算，現金殖利率達5.5%。

資通去年第4季合併營收2.83億元，季增25.8%，年增7.2%；毛利率42.59%，季減3.31個百分點，年減4.61個百分點；稅後純益0.72億元，季增1.1倍，年增75.6%，為近六季高點，每股純益1.52元。

資通去年合併營收8.78億元，年增4.28%；毛利率40.15%，年減0.55個百分點；稅後純益1.57億元，年減9.25%，每股純益3.33元。

資通專注於系統整合及相關軟體的開發與維護，以工商系統整合為最大宗，占比近6成，工廠自動化MES系統為目前營運主力，看好未來AI發展將帶動智慧製造商機。