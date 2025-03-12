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和泰車財報／去年2,828億元 每股配20元現金股利、殖利率約為3.35%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

龍頭車廠和泰車（2207）董事會通過2024年財報，2024年合併收入2,828億元年增9.6%為歷史新高，稅後淨利204.7億元則為歷史次高，年減10.5%，EPS 36.74元，較前一年的41.03元減少。董事會並決議每股將配發20元現金股利，以12日收盤價計，殖利率約為3.35%，和泰車並在6月13日召開股東常會。

和泰車在2023年的獲利創下歷史新高，一年賺四個資本額之後，2024年的獲利雖較前一年衰退，EPS仍達到36.74元，和泰車以集團全方位的布局獲利持續創下佳績，也一掃之前因為防疫險造成的鉅額虧損陰霾。

和泰車指出，2024與2023年相較，本業約當，差異主要是和泰產險在2023年一次性認列處分不動產利益，再加上2024年受0403地震認列賠款損失，致兩年度獲利減幅較大。此外本年度所得稅費用較2023年增加5.6億元，原因是兩年度子公司減資彌補虧損，所得稅利益差異。

和泰車 所得稅

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