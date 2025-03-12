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億豐去年每股賺23.56元創新高 關稅政策成今年變數

中央社／ 台北12日電

窗簾大廠億豐今天公布2024年財報，營收新台幣295.35億元，年增9.7%，歸屬母公司淨利69.03億元，也比2023年成長25.8%，營收、獲利雙創歷史新高，每股純益達23.56元。

億豐今天董事會通過每股擬配發現金股息14.5元，股利配發率61.5%，對照今天收盤股價418元，現金殖利率3.46%。

億豐表示，美國去年6月起實施新的窗簾安全規範，禁止客製化窗簾使用任意空懸操作拉繩窗簾。億豐因先前就自願停售任意空懸拉繩窗簾，超前部署無拉繩窗簾升降系統，具先行者優勢，成為受惠者，去年億豐的客製化窗簾營收占比攀至新高71.4%，帶動億豐去年毛利率達57.24%，比2023年再拉升1.76個百分點，創歷史新高。

展望2025年，億豐指出，關稅政策與地緣風險是今年市場主要變數。億豐近幾年積極擴充墨西哥產能，強化內部短鏈供應效益，面對美國總統川普近期針對墨西哥加徵關稅，億豐表示，現在要看政策到底何時定版，億豐墨西哥2期廠區仍將按照原訂計畫進行，於2025年上半年投產。

面對美國關稅戰，億豐表示，除了透過跨國的調度、精實生產效率提升，降低衝擊，在最不得已情況下，會考慮適度調漲產品價格，以穩定獲利。

目前億豐主要生產據點包括中國廣東、山東，柬埔寨、美國達拉斯及墨西哥等地。今年1月，億豐董事會通過投資越南子公司Norman Vietnam，金額上限1.24億美元（約新台幣40.9億元），正式啟動越南建廠計畫，目標2026年上半年完工投產。

億豐 美國

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