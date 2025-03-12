東和召開重訊記者會 擬現金減資2.2億元

東和（1414）11日召開重訊記者會，宣布公司現金減資事宜。財務經理郭彥良指出，公司為調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款，本次減資案達新台幣2.2億元，每股退還現金新台幣1.0元。

郭彥良表示，本次共銷除股份2,200萬股，以本公司目前已發行股份總數為普通股2.2億股計算，減資比例為10%，每股退還現金新台幣1.0元，發放至元為止（元以下捨去）。

減資後實收資本額為新台幣19.8億元，計1.98億股。減少之股本全數以現金依各股東持股比率退還之；惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計算。

郭彥良表示，依前述已發行股份總數計算，每仟股減少100股（即每仟股換發900股），減資後不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，依減資換股基準日後在股票公開集中交易市場恢復買賣參考價給付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人以該參考價承購之。