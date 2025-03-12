快訊

台籍北京大學歷史學系副教授病故 享年56歲

家寧一家被控奪權「IG掉粉3萬」 網紅看Andy公開內幕：圈內也意外

獨／國會闖關3法朝野大亂鬥 多名藍委收到檢方傳票

東和召開重訊記者會 擬現金減資2.2億元

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

東和（1414）11日召開重訊記者會，宣布公司現金減資事宜。財務經理郭彥良指出，公司為調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款，本次減資案達新台幣2.2億元，每股退還現金新台幣1.0元。

郭彥良表示，本次共銷除股份2,200萬股，以本公司目前已發行股份總數為普通股2.2億股計算，減資比例為10%，每股退還現金新台幣1.0元，發放至元為止（元以下捨去）。

減資後實收資本額為新台幣19.8億元，計1.98億股。減少之股本全數以現金依各股東持股比率退還之；惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計算。

郭彥良表示，依前述已發行股份總數計算，每仟股減少100股（即每仟股換發900股），減資後不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，依減資換股基準日後在股票公開集中交易市場恢復買賣參考價給付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人以該參考價承購之。

新台幣 減資 股東

延伸閱讀

榮運減資配息 每股發6.3元

強化資本！三商壽辦理私募籌資 持續尋求策略性聯盟

榮運瘦身現金減資5成 退回股東每股現金5元

威剛去年獲利總額創新高 4大績效指標同寫新高

相關新聞

兆豐金法說會／52萬股東注意！今年股利發放將以現金股息為主

兆豐金控（2886）12日下午召開2024年第4季法說會，法人關切兆豐金控股利政策，對此兆豐金總經理蕭玉美指出，兆豐金控...

兆豐金法說／兆豐銀美四大分行 掌握台積電赴美投資效益

兆豐金控（2886）12日法說會，公布去年全年稅後純益為新臺幣347.66億元，年成長率為5%，每股稅後純益（EPS）為...

兆豐金股利配發 今年仍將現金為主…房貸業務將負成長

法人矚目兆豐金的股利配發，兆豐金控總經理蕭玉美今日在法說會上指出，將充份考量子公司業務發展所需資本，金控集團現金流量，財...

萬海配息3.5元、連獲利的一半再一半都不到 股價大跌逾4%

萬海航運（2615）董事會通過2024年擬盈餘配發每股現金股利3.5元，為長期競爭力保留多一點盈餘，進一步擴大營運競爭力...

南亞2024年 EPS 0.42元 現金股利0.7元

南亞昨（11）日召開董事會，通過去年財報和股利政策，去年每股純益0.42元，董事會通過首度動用未分配盈餘，決議擬配發現金...

亞泥2024年 EPS 3.86元 配息2.2元

亞泥昨（11）日召開董事會，通過2024年度財報及盈餘分派案。去年全年稅後純益128.9億元，年增18%，每股純益3.8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。