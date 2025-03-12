陽明財報／去年 EPS 18.38元 現金股利每股7.5元、殖利率10.2%

陽明海運（2609）12日召開董事會通過2024年度財務報告，營收為2,227.06億元，年增率58%，稅後純益641.79億元，年增率1265.5%，稅後EPS 18.38元，全年營運績效與獲利表現亮眼，並經董事會決議配發現金股利每股7.5元，配發率為41%，現金殖利率為10.2%。

陽明海運表示，2024全年整體貨櫃產業新增運力約達300萬TEU，供給大於需求成長，惟在紅海危機船舶繞道航行、主要港口塞港等因素影響下，消耗多餘船噸，同時亞洲新興經濟體表現亮眼，帶動全球經濟成長，前三季航運市場暢旺，貨量、運價齊揚。陽明海運持續因應市場變化調整航線布局與船隊配置，以提供穩定之航班服務，並積極掌握市場良機提升營運績效。

針對股利的部分，陽明海運也表示，經綜合考量2024年全年度獲利狀況，落實本業發展的船舶汰舊更新需求及全球經貿環境變化之高度不確定性等因素，經董事會決議本年度將配發現金股利每股7.5元，以維持公司健全永續營運。

展望2025年，依國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）1月最新「世界經濟展望（World Economic Outlook, WEO）」報告，2025年全球預估經濟成長率預計為3.3%，另就航運市場供給面，法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需預測，2025年全年供給與需求成長分別為5.7%及2.5%。

然而全球經貿環境展望仍面臨極大之挑戰，包含美國關稅政策增加市場不確定性風險，成本上升的威脅可能影響消費力並推升通膨壓力，進一步影響經濟成長與貿易活動，對航運需求造成威脅；以哈停火協議談判陷入膠著，增加貨櫃航商重返紅海之不確定性，在確保安全無虞之前提下，目前航商航線服務仍持續繞行好望角，Drewry 1月份報告則指出一旦恢復通行，預期航商將採行加速船舶報廢等措施以調整市場供需平衡。

另外，歐盟綠色經濟方案（Fit for 55）除2024年已開始施行之歐盟碳排放交易體系（EU ETS），要求航商每年就船舶排放之二氧化碳繳交碳配額外，自2025年起歐盟海事燃料（FuelEU Maritime）開始施行，規範船舶燃料之全生命周期（Well-to-Wake）計算之溫室氣體GHG排放強度（gCO2e/MJ）需低於指定標準，強度標準每5年會逐漸加嚴，國際海事組織（IMO）亦擬自2027年向海運業徵收溫室氣體排放稅等，代表綠色燃料轉型之壓力日益迫切。