快訊

旅客報到受影響 桃機第二航廈停電原因揭曉

不滿被罵「沒出息」 26歲男竟拿獵槍朝父親開槍…子彈貫穿右腳踝

聯電最新紀念品出爐！ 想領取最晚3月26日前買進

高雄銀法說／2024年淨收益 稅後純益雙位數成長創新高

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
高雄銀行今天法說會由總經理徐翠梅主持。高雄銀行／提供
高雄銀行今天法說會由總經理徐翠梅主持。高雄銀行／提供

高雄銀行（2836）(2836)今日舉辦法人說明會，公布2024年全年營運績效，淨收益43.85億元，較前一年度增加5.64億元，成長14.76%，稅前盈餘13.15億元，較前一年度增加1.10億元，成長9.13%；稅後純益9.61億元，較前一年度增加0.96億元，成長11.10%，淨收益及稅前、稅後獲利均創下歷史新高；股東權益項下「透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具處分損益」累計2.45億元，較前一年度增加1.06億元。

高雄銀行總經理徐翠梅在法說會表示，2024年3月高雄銀行完成50億元現金增資案後，業務動能大幅成長，2024年第4季放款平均餘額2,182億元，較2023年同期增加342億元，成長18.59%；存款平均餘額2,861億元，較同期增加376億元，成長15.13%；受惠於業務成長，帶動第4季淨收益10.97億元，較同期增加2.04億元，成長22.84%；業務量能及淨收益數據皆呈現雙位數成長，且在完成增資後，資本適足率提升，2024年底資本適足率、第一類資本比率及普通股權益比率分別較2023年底增加1個百分點、1.27個百分點及1.66個百分點，確保在擴大業務發展的同時強化抵禦風險的能力，綜觀高雄銀行增資效益正陸續顯現。

增資 資本適足率

延伸閱讀

兆豐金法說／兆豐銀美四大分行 掌握台積電赴美投資效益

Apple 年末生產高峰、陸補貼政策帶動 上季智慧手機產量季增9.2%

一銀2024年阻詐2.7億 創高

數字2024年 EPS 12.67元 發10.46元

相關新聞

兆豐金法說會／52萬股東注意！今年股利發放將以現金股息為主

兆豐金控（2886）12日下午召開2024年第4季法說會，法人關切兆豐金控股利政策，對此兆豐金總經理蕭玉美指出，兆豐金控...

兆豐金法說／兆豐銀美四大分行 掌握台積電赴美投資效益

兆豐金控（2886）12日法說會，公布去年全年稅後純益為新臺幣347.66億元，年成長率為5%，每股稅後純益（EPS）為...

兆豐金股利配發 今年仍將現金為主…房貸業務將負成長

法人矚目兆豐金的股利配發，兆豐金控總經理蕭玉美今日在法說會上指出，將充份考量子公司業務發展所需資本，金控集團現金流量，財...

萬海配息3.5元、連獲利的一半再一半都不到 股價大跌逾4%

萬海航運（2615）董事會通過2024年擬盈餘配發每股現金股利3.5元，為長期競爭力保留多一點盈餘，進一步擴大營運競爭力...

南亞2024年 EPS 0.42元 現金股利0.7元

南亞昨（11）日召開董事會，通過去年財報和股利政策，去年每股純益0.42元，董事會通過首度動用未分配盈餘，決議擬配發現金...

亞泥2024年 EPS 3.86元 配息2.2元

亞泥昨（11）日召開董事會，通過2024年度財報及盈餘分派案。去年全年稅後純益128.9億元，年增18%，每股純益3.8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。