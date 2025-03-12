高雄銀法說／2024年淨收益 稅後純益雙位數成長創新高

高雄銀行（2836）(2836)今日舉辦法人說明會，公布2024年全年營運績效，淨收益43.85億元，較前一年度增加5.64億元，成長14.76%，稅前盈餘13.15億元，較前一年度增加1.10億元，成長9.13%；稅後純益9.61億元，較前一年度增加0.96億元，成長11.10%，淨收益及稅前、稅後獲利均創下歷史新高；股東權益項下「透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具處分損益」累計2.45億元，較前一年度增加1.06億元。

高雄銀行總經理徐翠梅在法說會表示，2024年3月高雄銀行完成50億元現金增資案後，業務動能大幅成長，2024年第4季放款平均餘額2,182億元，較2023年同期增加342億元，成長18.59%；存款平均餘額2,861億元，較同期增加376億元，成長15.13%；受惠於業務成長，帶動第4季淨收益10.97億元，較同期增加2.04億元，成長22.84%；業務量能及淨收益數據皆呈現雙位數成長，且在完成增資後，資本適足率提升，2024年底資本適足率、第一類資本比率及普通股權益比率分別較2023年底增加1個百分點、1.27個百分點及1.66個百分點，確保在擴大業務發展的同時強化抵禦風險的能力，綜觀高雄銀行增資效益正陸續顯現。