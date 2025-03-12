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兆豐金股利配發 今年仍將現金為主…房貸業務將負成長

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐金控總經理蕭玉美在法說會上指出，兆豐金股利配發 今年仍將現金為主。本報資料照片
兆豐金控總經理蕭玉美在法說會上指出，兆豐金股利配發 今年仍將現金為主。本報資料照片

法人矚目兆豐金的股利配發，兆豐金控總經理蕭玉美今日在法說會上指出，將充份考量子公司業務發展所需資本，金控集團現金流量，財務穩定性等指標來評估，並且優先考量配發現金股利。

主掌兆豐銀行私銀業務的兆豐銀行副總陳建中指出，包括財富傳承需求，並且優化交易平台，提供客製化的服務，來完善私銀產品線，將成為兆豐銀行努力私銀及高資產理財的重點。

主掌消金業務的副總陳昭蓉指出，企金重點包括開發綠能融資商機及專案計畫和聯貸業務等，另外在普惠金融上也將著力都更危老及低碳轉型商機；她也表示，今年海外放款則可望穩健成長，將以強化國內外據點合作提升台商服務，推動海外信保基金助中小型台商，另外作綠色產業的海外聯貸案，在聯貸策略上，再生經濟、儲能等產業也是今年聯貸案重心。

陳昭蓉說，由於配合主管機關的不動產放款管制，今年管控措施持續下，房貸餘額將逐月減降，並將轉以個人理財貸款及小額信貸為重點。兆豐銀行主掌房貸業務副總陳建中也指出，由於就業市場穩健，因此今年將聚焦在個人小額信貸及理財型貸款，並開發新客戶，至於房貸市場，他認為房市在各銀行控管房貸及去年第七波房市管制，應會持續量縮，兆豐銀也預估會因房市降溫及不動產管控措施影響而減少房貸。

兆豐銀行 房市 房貸

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