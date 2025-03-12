台灣鋼聯每股配6元現金股利 全球鋅需求增長有利業績

台灣鋼聯（6581）公布2024年合併營收23.78億，年增17%；稅後純益8.31億，年增65%；每股稅後盈餘7.47元，每股擬配發現金股利6元。主要因2024年受到鋅礦供應緊張及中國大陸需求回升使國際鋅價逐步走升，再加上加工費下降使公司氧化鋅產品售價增加24%。2025年預計氧化鋅業務將保持穩定，目前的氧化鋅量皆已完售，隨著鋅礦供應的逐步回升，全球鋅市場的需求預計將持續增長，這將對未來營收增長帶來正面影響。

台灣鋼聯表示，不僅在氧化鋅市場取得佳績，其廢棄物再利用業務亦維持強勁動能。其他廢棄物業務目前與公民營焚化廠與科技廠合作，積極申請許可，加強在具熱值廢棄物及水洗後焚化飛灰再利用方面的業務發展，預期可增加公司收受的廢棄物種類及數量。台灣鋼聯強調，這些業務不僅能有效提升公司的營收，也符合環保政策要求，有助於公司實現永續發展目標。經過多年的努力，目前已有多樣廢棄物已達環評核可上限，預計於今年3月提出申請，擴大多項廢棄物核可量。

子公司台鋼資源亦積極發展安定化業務，2024年安定化製程處理量已達17萬噸，並將安定化後產品應用延伸至混凝土市場。依據規劃，2025年混凝土銷售目標較去年度增加，未來將持續推廣無水泥低碳CLSM，以生產100%循環資源為材料，以無水泥低碳CLSM技術做為未來發展亮點，展現公司在綠色建材市場的創新實力。

展望2025年，國內鋼鐵業有望於科技需求及相關政策支持下穩定成長，國內鋼鐵業景氣佳將有助於台灣鋼聯集塵灰、氧化鋅、爐碴及混凝土業務。台灣鋼聯不僅著眼於廢棄物資源化，同時積極推動綠色能源轉型，今年將展開第二期屋頂太陽能建置計畫，建置面積擴展至子公司台鋼資源，預計新增容量達3,831KW，預期於2026年底前完成設置並發電。面臨碳費徵收及電力成本增加，此舉不僅有助於生產綠電、節能減碳，更體現出公司於綠色轉型上的布局。

台灣鋼聯亦將持續拓展新廢棄物業務，目前建置中的龍井水洗廠未來將提供本廠產品氧化鋅及焚化廠焚化飛灰水洗服務及再利用服務，提供具有經濟效益及循環再利用的環保最佳途徑，預計於2027年正式營運。未來，台灣鋼聯將持續優化生產流程、推動技術創新，並積極擴大綠色能源與智慧製造的布局，以實現企業營運與永續發展的雙重目標。台灣鋼聯將持續以循環再利用為核心，致力於成為資源循環領域的領導者。