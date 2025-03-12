兆豐金法說／兆豐銀美四大分行 掌握台積電赴美投資效益

兆豐金控（2886）12日法說會，公布去年全年稅後純益為新臺幣347.66億元，年成長率為5%，每股稅後純益（EPS）為2.35元。在國際政經局勢瞬息萬變下，兆豐金控仍運用競爭優勢，聚焦多元獲利，展現強勁核心獲利動能，全年稅後純益再創新高，穩居公股龍頭地位。

另一方面，兆豐金控累計今年1至2月稅後純益達62.4億元，EPS達0.42元。

針對台積電（2330）近期宣布在美國亞利桑那州投資1,000億美元，擴建晶圓廠並設立研發中心，帶動台灣半導體供應鏈企業跟進佈局美國市場；總統表示，台灣產業布局已從「西進、南向、北合」邁向「東拓」的新階段，兆豐金控蕭玉美總經理表示，兆豐銀行佔有這波供應鏈東移商機的最佳位置，藉由在美國歷史悠久的四間分行（紐約、洛杉磯、芝加哥、矽谷）網絡，為台灣相關供應鏈業者提供全方位海外金融服務。

去年兆豐集團子公司業務轉型成功。銀行子公司核心獲利強勁，稅後淨利達283.70億元，整體放款成長8%，手續費收入成長25%。另外，去年貨幣交換收益與前年相當，整體財務操作收益仍高達215億元；證券子公司藉由經紀與資本市場業務雙軸驅動，去年全年稅後淨利達25億元，成長27%；票券子公司去年全年稅後淨利達22億元，成長15%，獲利居同業第一；產險子公司專注發展具核保利潤之核心險種，去年全年稅後淨利大幅度增加達4.12億元；AMC、投信及創投等子公司亦持續保持穩健的獲利表現。

在共同行銷上，去年兆豐金融集團共銷效益亦高達15.55億元、年增12%，再創新高，主要受惠於證券台股引介交易量年增37%，及產險商品共銷效益年增18%。

兆豐金融集團去年初訂定四大營運方針：「兆豐第1、2大聚焦、3大支柱、4跨策略」。

在「兆豐第一」方面，兆豐去年獲利穩居公股第一，未來將持續深化企業金融、外匯、財富管理、票券及證券等核心業務，以鞏固市場領先地位。

在「2大聚焦」上，聚焦銀行及非銀行子公司業務二大獲利引擎，及銀行的企金與消金業務，成效良好。非銀行子公司全年獲利年增率高達87%，銀行子公司消金業務方面，全年高資產客戶數年增31%，高資產財管手收達9.6億元，成長46%。為響應政府「亞洲資產管理中心」政策方向，兆豐金融集團已陸續制定相關策略，包括在私人銀行業務專注於財富傳承顧問服務和專業人才培育，並提升交易平台效能；資產管理業務則通過銀行、證券、投信和創投等子公司的協同合作開拓業務商機。

此外，集團「3大支柱」包括「數位轉型」、「ESG永續發展」、「營運韌性」，持續進行中。數位轉型例如銀行子公司布局生成式AI技術應用、證券子公司推出海外債券電子交易平台、產險子公司運用區塊鏈技術優化理賠流程等，集團亦正在推動數據治理及應用專案，未來將積極配合政府政策推動AI及金融科技的發展。

ESG永續發展方面，兆豐金融集團積極配合政府推動淨零轉型、深度節能等政策，去年全年永續金融綠色投融資達6,152億元，年增40%，持續獲得國內外權威機構的肯定，包括持續獲選CDP領導等級、獲頒行政院「國家永續發展獎」入選獎、連續兩年蟬聯 TCSA台灣企業永續獎，並三度被納入DJSI世界及新興市場指數成分股，銀行及證券子公司也獲列金管會永續金融評鑑前25%金融機構的名單。

營運韌性上，兆豐金融集團未來將持續強化資本結構及資產品質，加強監控氣候風險、資安風險及地域風險，以確保營運穩健發展。

此外，在「4跨策略」的部分，當今地緣政治多變更凸顯兆豐金融集團在「跨幣別」及「跨境」的專業金融服務的重要性，將成為台商布局海外及全球區域供應鏈重整的最佳夥伴。因應全球利率變化，靈活運用「跨資產」投資策略，並透過「跨售模式」整合集團資源，展現集團綜效。